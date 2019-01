A: We also went to an antiques market in London.

B: Did you buy anything interesting?

A: Most of it was worthless tat. I did see some intriguing antique French silverware, but it was priced way beyond what I was willing to pay.

B: You never know what you might find in those markets.

A: 我們也有去倫敦的一個古董市集。

B: 你有買到什麼有趣的東西嗎?

A: 大部分都是一些不值錢的劣質品。不過我確實有看到一些有趣的古董法國銀製餐具,只是標價比我願意出的高太多了。

B: 在那些市集裡,你永遠不會知道可能找到什麼。

English 英文:

Chinese 中文: