A: They’ve started boarding. They’ll invite business class passengers and passengers with young children under two to start boarding first.

B: When will we get to board?

A: We were upgraded, remember. We can board with the other business class passengers.

B: Suddenly I’m not so worried about flying.

A: 他們現在開始登機了。他們會先邀請商務艙的乘客,以及有帶兩歲以下幼兒的乘客先行開始登機。

B: 我們什麼時候能登機呢?

A: 你記得我們被升等了吧?我們現在可以跟其他商務艙乘客一起登機。

B: 我忽然沒有那麼擔心搭飛機了。

English 英文:

Chinese 中文: