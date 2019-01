A: There’s Jo Malone. I think I’ll buy some nice cologne.

B: How would you like to pay? Cash or card? Can I see your boarding pass please?

A: Can I have that in a bag please?

B: We will put it in a sealed bag for you. It’s a security requirement.

A: 那邊有喬‧馬龍耶。我打算來買一些不錯的古龍水。

B: 您想要如何付款呢?付現還是刷卡?另外,我能看一下您的登機證嗎?

A: 請幫我裝進袋子裡好嗎?

B: 我們會為您將商品裝進密封袋中,這是安全要求。

English 英文:

Chinese 中文: