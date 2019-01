A: We’re through security and into the departure lounge. Let’s check our gate number on the departures board.

B: You know, I’m quite nervous. I have a fear of flying.

A: Flying is statistically safer than driving on the road.

B: So I’ve heard, but that doesn’t help. Maybe some duty-free shopping will get rid of the butterflies in my stomach.

A: 現在我們通過安檢,到達出境大廳了。我們來從出境螢幕上確認登機門號碼吧。

B: 你知道嗎?我好緊張。我有飛行恐懼症。

A: 統計上來說,搭飛機比在路上駕駛還要安全哦。

B: 我有聽過啊,但那也沒用。也許來血拼一些免稅商品會讓我比較不會那麼緊張。

English 英文:

Chinese 中文: