A: Did you pack your bags yourself, sir? Please confirm they don’t contain any of these dangerous items.

B: Yes, I did, and there are no flammable items, batteries or sharp objects.

A: It’s a full flight today, sir. I’m going to upgrade you to business class.

B: Wow. Somebody up there likes us.

A: 先生您好,請問您的行李是自己打包的嗎?請確定裡面沒有包含這些危險物品。

B: 是的,是我自己打包的沒錯,裡面沒有易燃物、電池或尖銳的物品。

A: 這位先生,由於今天班機客滿,恭喜您,我會將兩位升等到商務艙。

B: 哇,老天爺一定很喜歡我們。

English 英文:

Chinese 中文: