A: Tell me more about NASA’s New Horizon mission.

B: This week it will provide the first-ever close-up images of Ultima Thule, a recently discovered peanut-shaped space rock within the Kuiper Belt.

A: What’s the Kuiper Belt?

B: It is a ring of icy celestial bodies just outside of Neptune’s orbit.

A: 多告訴我一點關於美國太空總署「新視野號」的任務吧!

B: 這個星期太空船將會提供史上第一批「終極遠境」的近距離特寫,它是一顆最近發現的花生形狀太空岩石,位於古柏帶內。

A: 什麼是古柏帶啊?

B: 那是一圈環繞在海王星運行軌道外側的結冰天體。

English 英文:

Chinese 中文: