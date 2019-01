A: Have you heard the news about NASA’s New Horizons space probe?

B: No, has it achieved a new milestone on its mission?

A: Yes. It “phoned home” to Earth on Tuesday after travelling 6.4 billion kilometers into outer space — the farthest exploration of space in the history of mankind.

B: Wow, that’s quite an achievement.

A: 你有沒有聽到一則關於美國太空總署「新視野號」太空探測船的新聞呀?

B: 沒有耶,它在任務中達成新的里程碑了嗎?

A: 是啊。太空船航行六十四億公里後,在週二「打電話」回地球,這是人類史上最遠的太空探測。

B: 哇,那真的是很了不起的成就。

English 英文:

Chinese 中文: