A : Are you alright? You don’t look so well.

B : No, I’ve got a terrible hangover. After watching the fireworks I went to a friend’s party and drank too much mulled wine.

A : You should brew up a strong mug of black tea, it’s the best cure for a hangover.

B : Really? I haven’t heard of that remedy before. I’ll give it a go; I’m in agony.

A : 你還好嗎?你看起來不太好。

B : 不好啊,我宿醉好嚴重。我看完煙火以後去一個朋友的派對,在那邊喝了太多香料熱紅酒。

A : 你應該去泡一壺很濃的紅茶,這是對付宿醉最有效的解方。

B : 真的嗎?從來沒有聽過這種療法。我要來試試看。我現在好痛苦。

English 英文:

Chinese 中文: