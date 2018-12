A: How do people celebrate Boxing Day these days?

B: Well, it’s another day to spend time with the family and relax at home.

A: And to recover from the excesses of Christmas Day?

B: Yes, exactly. Most people eat and drink too much and need a day to recover.

A: 現在人們都是怎麼慶祝節禮日的呀?

B: 嗯,其實就是多一天跟家人相聚,還有在家休息。

A: 然後從耶誕節的暴飲暴食中恢復過來嗎?

B: 是啊,就是這樣。大部份的人都吃太多、喝太多了,需要一天調養生息。

English 英文:

Chinese 中文: