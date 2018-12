A: I told my grandfather about the war documentary. I thought he would be interested.

B: Maybe not. It might stir up some unwanted memories.

A: That’s exactly what he said. He preferred not to be reminded.

B: Who can blame him?

A: 我跟我阿公說了這部戰爭紀錄片的事情,我以為他會有興趣。

B: 也許不會哦。這很可能會喚醒一些不願想起的回憶。

A: 這完全就是他說的耶。他寧願不要被提醒有這段往事。

B: 唉,有誰能怪他呢?

English 英文:

Chinese 中文: