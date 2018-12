A : As part of the digital restoration, the team colorized the original footage and converted it to 3D.

B : I imagine that gives you a sense of actually being on the battlefield.

A : Yes. The idea is to create an immersive effect.

B : It sounds intriguing, but also a little unsettling, to be honest.

A : 數位修復的部分工作,包括電影團隊把原始影片加上顏色,再轉成3D影像。

B : 我可以想像得到,這會讓你感覺實際置身在戰場上吧。

A : 是啊。那個概念就是要創造出身歷其境的效果。

B : 聽起來很吸引人哦。不過老實說,這也讓人覺得有點不安。

English 英文:

Chinese 中文: