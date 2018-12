A: I’m really looking forward to director Peter Jackson’s documentary "They Shall Not Grow Old."

B: That’s about World War I, isn’t it?

A: That’s right. It sounds fascinating. Jackson’s team has digitally restored century-old wartime black-and-white footage.

B: That sounds like a mammoth undertaking.

A: 我真的好期待彼得傑克森導演的紀錄片《他們不會變老》上映。

B: 那是關於第一次世界大戰的紀錄片沒錯吧?

A: 對呀。聽起來很讓人著迷哦。傑克森的製作團隊竟然把一個世紀以前的戰時黑白影片進行數位修復。

B: 那聽起來是一個很龐大的工程耶。

English 英文:

Chinese 中文: