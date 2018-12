A: On the 15th of every month, we have to choose our rest days for the following month.

B: I see. Is it possible to choose weekends?

A: Yes and no: It depends on the others. If two or more people want to take off the same day, we take it in turns, alternating each month.

B: I see, that sounds fair.

A: 每個月十五號的時候,我們可以選擇下個月的排休日。

B: 我知道了。可以選週末嗎?

A: 這不一定哦!要看看其他同事的情況。如果有兩位以上的同事想排休在同一天,那我們就要每個月輪流。

B: 我懂了,這聽起來也公平。

English 英文:

Chinese 中文: