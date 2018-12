A: Are you alright?

B: No, help. I’m having a nightmare with the cash register. Where do I find tieguanyin milk tea?

A: Ah, it’s hidden under the “speciality tea” sub-menu.

B: Right, got it.

A: 你還好嗎?

B: 不好,請你幫幫我,收銀機根本是惡夢一場,哪裡有鐵觀音奶茶啊?

A: 啊,它是在「特殊風味茶」的選單底下。

B: 好的,我懂了。

English 英文:

Chinese 中文: