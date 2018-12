A : OK, let’s start by learning how to make bubble tea with fresh milk. First add two shots of black tea.

B : Got it. And then the tapioca balls?

A : Nope, first add the sugar according to the customer’s preference and stir to dissolve. Now add the ice, top up with milk and then shake it up.

B : I think I can remember that.

A : 好的,那我們就先從用鮮奶做珍珠奶茶開始。首先,加兩份紅茶進去。

B : 懂了,然後放珍珠下去嗎?

A : 不是哦,先照顧客的偏好加糖,然後攪拌到糖溶解。現在加進冰塊,再倒入牛奶,開始上下搖。

B : 我想我應該記得住。

