A: Hi, you must be the newbie. I’m Paul.

B: Yes, I’m Andy. Pleased to meet you.

A: Have you ever worked in a tea shop before?

B: Nope, never. I’m a total novice. You’re going to have to show me the ropes.

A: 嗨,你一定就是新進員工,我是保羅。

B: 是,我叫安弟。很高興認識你。

A: 你以前有在飲料店工作過嗎?

B: 沒有耶,完全沒有經驗,我是徹底的菜鳥,請你指導我怎麼做吧。

English 英文:

Chinese 中文: