A: The good thing about Jade Mountain is that the paths are well maintained and clearly marked.

B: So why do you need to go with a group and apply for a permit?

A: Well, it can be dangerous: I hear there’s usually at least one accident every month.

B: Yeah, I need to be careful about altitude sickness, too.

A: 玉山很棒的地方啊,就是在於登山步道都有好好維護,而且標示清楚。

B: 那為什麼還要跟團上山,還要申請入山證啊?

A: 嗯,因為登山是有危險性的,我聽說每個月至少都會發生一起意外。

B: 對耶,我也要小心不要得到高山症。

English 英文:

Chinese 中文: