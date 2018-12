A : If you want to climb Jade Mountain, you’ll need to go with a group.

B : Is it true you need a permit?

A : Yes. And they issue less than 150 permits per day, so book your place on a group well in advance.

B : So how much does a group hike cost?

A : 如果你想要爬玉山,就得跟著登山團一起走。

B : 聽說需要入山證,是真的嗎?

A : 是的。而且他們每天發的入山證少於一百五十人,你事前要早早預定一隊登山團。

B : 那,跟團登山要花多少錢呀?

English 英文:

Chinese 中文: