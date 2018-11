A: That photo looks much better now. Is it finished?

B: I’m just going to crop it, to remove some of the wasted space around the subject.

A: Yes, that’s a much better composition.

B: And finally, I’m going to add a thin frame to finish it off.

A: 這張照片現在看起來好多了,這樣就算完成了嗎?

B: 接下來我只要剪裁一下,去掉主題周圍部分浪費的空間。

A: 對耶,現在這樣構圖好太多了。

B: 最後,我要來加上一個細細的邊框,就大功告成啦!

English 英文:

Chinese 中文: