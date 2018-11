A: This photo is out of focus. Can you do anything about that?

B: I’m afraid not. I can adjust exposure, contrast, white balance, shadows and highlight detail and saturation, but if I didn’t nail focus, there’s nothing I can do.

A: I thought your camera had fast auto-focus.

B: It does, but even then, it sometimes misses focus.

A: 這張照片失焦了啦,有辦法解決嗎?

B: 恐怕是沒救了。我可以調整曝光度、對比、白平衡、陰影、明亮部分的細節,還有飽和度。但如果我拍攝時沒有對好焦,那就沒辦法了。

A: 我以為你的相機有快速自動對焦功能耶。

B: 是有啊,但就算這樣,有時候也是會失焦。

