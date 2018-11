A: Here’s a photo of your friends. The sun is behind them, so their faces are in shadow.

B: Can you do anything about that?

A: I’ll bring up the shadow details and reduce the contrast slightly.

B: Yes, I can see the details on their faces more clearly now.

A: 這邊是你朋友們的照片。太陽在正後方,所以他們的臉都在陰影裡面。

B: 你有什麼辦法解決嗎?

A: 我會調高陰影部分的細節,然後稍微降低對比度。

B: 真的耶,我現在可以比較清楚地看到他們臉部的細節了。

English 英文:

Chinese 中文: