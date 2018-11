A: Oh no, how are we ever going to get out of here?

B: The festival organizers really should have arranged more shuttle buses.

A: I just tried to book a taxi with my phone, they’re charging triple the normal fare.

B: We’ll just have to line up for the bus with everyone else.

A: 完蛋了,我們到底要怎麼樣才能離開這個會場啊?

B: 這個音樂節的主辦單位真的應該多安排幾台接駁車才對。

A: 我剛剛試著用手機叫計程車,結果他們開的價格是平常的三倍耶。

B: 我看我們只能跟著大家一起排隊等接駁巴士啦。

English 英文:

Chinese 中文: