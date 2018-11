A : That was a brilliant performance by An Pu.

B : Yep, so far it’s been a great festival. The illuminated trees and fairy lights really add to the atmosphere.

A : Is that the singer Song Dongye inside the minivan?

B : Wow, shall I try to get an autograph? I can’t see any security.

A : 安溥的表演真的太精采了!

B : 真的,到目前為止這個音樂節真的很棒,那個發光的樹還有小燈泡完全讓氣氛升溫。

A : 咦,坐在小卡車裡面的那個是歌手宋冬野嗎?

B : 哇哇哇,我要不要去找他簽名啊?都沒看到保全耶。

English 英文:

Chinese 中文: