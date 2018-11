A: Is it just me or is this sound check is going on for ever?

B: Tell me about it, I think the sound guy’s a bit of a perfectionist.

A: And after all the messing about, the bass player still sounds way too loud.

B: Totally agree, it feels like the ground’s vibrating whenever he plays a note.

A: 是我有問題,還是這個試音真的是試到天荒地老啊?

B: 這還用你說,我覺得那個音控有一點完美主義。

A: 結果他們弄了那麼久,現在貝斯手的聲音聽起來還是太大聲。

B: 我也這麼覺得。感覺他隨便彈一個音,腳下的地都會震動。

English 英文:

Chinese 中文: