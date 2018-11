A: I’m famished, shall we go and find some food?

B: OK, good idea. We’ve just got enough time before Frande starts.

A: Wow, everything’s so expensive here: NT$250 for a tiny beef rice bowl, you must be kidding.

B: It’s a captive market at a music festival, they can charge whatever they like. Next year we should bring our own food.

A: 我餓壞了...我們要不要去找點東西吃。

B: 好耶,我們在法蘭黛開演前正好還有足夠的時間。

A: 哇塞,這邊怎麼什麼東西都那麼貴啊。一小碗牛肉飯要兩百五十元,是在開玩笑嗎?

B: 音樂節都是這樣壟斷市場啊,他們想收多少錢都可以。下次我們應該自己帶食物來。

