A: Finally, we made it. Love Love Rock music festival here we come.

B: Yeah. First we need to buy the tickets. Look, here’s the ticket desk.

A: Hi, can I pay by credit card?

B: Sorry, I’m afraid we only take cash.

A: 我們終於到了。愛愛搖滾音樂節我們來啦!

B: 好耶,首先我們要來買票。啊,這邊就是售票處。

A: 你好,請問我可以刷卡付款嗎?

B: 不好意思,我們只接受現金哦。

English 英文:

Chinese 中文: