A: We’ve repaired the puncture, put the tube back in and got the wheel back on the bike.

B: Hold on. I’ve only got one tire lever here. There should be two.

A: I can’t see it anywhere. It’s not on the floor. It’s not in the repair kit.

B: We didn’t leave it in the tire, did we?

A: 我們現在修好了破洞,也把內胎放回去,然後輪胎也裝好了。

B: 等一下,我這邊只有一根挖胎棒,應該要有兩根的耶。

A: 我沒看到耶。沒在地板上,也沒在工具組裡面。

B: 我們應該沒有把它忘在輪胎裡面吧,有嗎?

English 英文:

Chinese 中文: