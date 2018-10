A: Your repair kit should have some sandpaper.

B: Here it is. I’ll roughen the area around the hole, so the patch will stick.

A: Great. Put some glue on the tire, some on the patch, and press it down tightly for a minute or so.

B: Before we put the tire back on, we’ll pump it up, to check for other punctures.

A: 你的修理工具組裡面應該有砂紙吧。

B: 在這邊,我先來把破洞附近的地方磨粗,這樣貼布才能黏得牢。

A: 太好了。現在先塗一點膠到內胎上,再塗一點到貼布上,然後兩邊壓緊一分鐘左右。

B: 把內胎裝回去之前,我們要先來打氣,看看還有沒有別的破洞。

