A : Now we have to locate the puncture. Let’s pump some air in and see where the hole is.

B : I’m holding it to my ear; I can’t hear the hiss of air escaping.

A : Well, dunk it in a bucket of water. You will see bubbles forming by the puncture.

B : There it is. I’ll mark the hole with some tape.

A : 我們現在要來找出破洞的地方。先來打一些氣,看看破洞在哪裡。

B : 我放在耳朵旁邊聽,沒聽到空氣跑出來的嘶嘶聲啊。

A : 嗯,那就把它沉到一桶水裡面,你就會看到氣泡從破洞的地方冒出來。

B : 哦發現了。我來用膠帶把破洞標記起來。

