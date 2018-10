A : OK, the first thing you need to do is remove the wheel.

B : Of course. I’ve brought a wrench and some silicone spray in case the nuts are stubborn and won’t budge.

A : We’ll need some spoons to get the tire off the wheel.

B : Spoons might damage or scuff the tube. The kit comes with a couple of tire levers.

A : 好,首先你要做的第一件事就是把輪胎拆下來。

B : 那當然。我帶了扳手跟矽質潤滑噴劑,以免碰到鎖死不能動的螺帽。

A : 我們需要用幾根湯匙來把輪胎從車輪上卸下來。

B : 湯匙可能會對內胎造成傷害或是磨損啦,那組工具裡面有專用的挖胎棒。

English 英文:

Chinese 中文: