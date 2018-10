A: My bike has a flat.

B: Do you have a tire repair kit?

A: I do, but I’ve never had to repair a flat before.

B: Go get the kit. I’ll show you. It’s actually quite easy.

A: 我腳踏車的輪胎爆胎了。

B: 你有修理爆胎的工具組嗎?

A: 有啊,但我以前從不需要修理爆胎。

B: 去把工具組拿來吧,我示範給你看,其實很簡單哦。

English 英文:

Chinese 中文: