A : Talking about buses, in this insurance claim, the driver tries to blame the bus they collide with.

B : I always find it’s best to blame the other party.

A : “Going to work at 7am this morning, I drove out of my drive straight into a bus. The bus was 5 minutes early.”

B : Haha. People normally complain about the bus being late.

A : 說到公車啊,這個保險索賠書上面的駕駛想要怪罪跟他相撞的公車。

B : 我總是覺得怪別人是最棒的方法。

A : 「那天早上我七點出門上班,開出車道以後直接撞上公車,因為公車早到五分鐘。」

B : 哈哈,大部分的人都是抱怨公車晚來吧。

