A: Come on, read me another of those funny insurance claims.

B: I like this one because there’s something absurdist about it.

A: I can’t wait to hear this.

B: “Coming home I drove into the wrong house and collided with a tree I don’t have.”

A: 欸,你再找一個很好笑的保險索賠申請唸給我聽。

B: 我喜歡這個,聽起來有夠荒謬主義式的。

A: 快點說啦,我想要聽。

B: 「我回家時搞錯開進另一間房子,結果撞到一棵不是我家的樹。

English 英文:

Chinese 中文: