A : I’ve been reading some amusing road accident insurance claims online.

B : Can you give me some examples?

A : Here’s one: “The accident happened because I had one eye on the lorry in front, one eye on the pedestrian and the other on the car behind.”

B : How many eyes does one person have?

A : 我一直在網路上讀一些很好笑的道路意外保險索賠申請。

B : 可以跟我說幾個例子嗎?

A : 有一個說:「意外發生是因為我一隻眼睛在看前方的貨車,一隻眼睛在注意行人,另一隻眼睛在看後面的車。」

B : 一個人是能有幾隻眼睛啦。

English 英文:

Chinese 中文: