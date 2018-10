A: We’re almost done with the inventory.

B: We also need to order some sundry and miscellaneous items.

A: Well, we need more tape, ink pads, pencils, Post-It notes, rubberbands and erasers.

B: You might as well throw in some paper glue, too.

A: 我們快要完成清單了!

B: 我們還需要再訂購一些雜七雜八的各種小文具。

A: 嗯,我們還要再買一些透明膠帶、印台、鉛筆、便條紙、橡皮筋、橡皮擦。

B: 也順便把膠水列進去吧。

