A : Next up on the inventory are staplers.

B : Does anyone still use staplers?

A : Of course. We’ll need them until we go completely paper-free.

B : OK. We still have enough staplers, but you’ll need to order more boxes of staples.

A : 清單上的下一個項目是釘書機。

B : 還有人在用釘書機哦?

A : 那當然啊,我們在完全無紙化作業之前都會需要用到。

B : 好吧。我們釘書機還夠用,不過你要再多訂幾盒釘書針。

English 英文:

Chinese 中文: