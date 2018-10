A: The photos in this “Criminal Investigation” book are a fascinating window on 1950s Japan.

B: Watabe has captured the mundanity of police work.

A: And yet this is interspersed with moments of real drama.

B: He shows the police inspecting the crime scene, making local enquiries and interrogating potential suspects.

A: 《犯罪搜查》這本書裡面的相片相當引人入勝,像一扇窗戶,讓人一窺一九五○年代的日本。

B: 渡部用鏡頭成功捕捉住警方枯燥的日常工作。

A: 但同時卻又點綴著充滿真正戲劇性的瞬間。

B: 嗯,例如他拍攝警方調查犯罪現場、詢問當地居民,還有審問可能的嫌疑犯。

English 英文:

Chinese 中文: