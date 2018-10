A: This is the fingering for E major. Place the ring finger on the fifth string, second fret ...

B: Like this? And how about the others?

A: The middle finger goes on the fourth string, same fret, and the index finger on the third string, first fret.

B: This is going to take some practice. It feels a bit awkward.

A: 這是E大調和弦的指法,把無名指放在第五條弦上,壓著指板第二格。

B: 這樣嗎?那其他的手指呢?

A: 中指放在第四條弦上,一樣壓著第二格,然後食指放在第三條弦,壓著第一格。

B: 這需要多練習幾次。感覺有點卡卡的,不是很順。

English 英文:

Chinese 中文: