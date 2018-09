A : Now that the guitar is in tune, I’ll show you some basic chords.

B : Great. Do you know all the jazz chords?

A : Let’s start with three major chords, a simple 5-4-1 blues progression with E, A and B7.

B : You’re right. Let’s keep it simple at first. There’s no need to get carried away.

A : 現在吉他的音都調準了,我來示範幾個基礎的和弦。

B : 太好啦。你知道所有的爵士樂和弦嗎?

A : 先從三個大調和弦開始吧,就是一個簡單的五四一藍調和弦進行,E和弦、A和弦、跟B7和弦。

B : 說的也是。我們一開始先彈簡單的就好,不需要好高騖遠。

