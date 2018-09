A: I bought new strings. The guy in the store restrung it for me.

B: We’ll need to tune it up again. New strings take some time to stretch properly.

A: Can you tune it by ear? I’m impressed.

B: I’m not that good, I’m afraid. Not to worry: There’s an app for that.

A: 我買到新的吉他弦了。店員還直接幫我換好了。

B: 我們要來重新調一次音。新的弦需要花一點時間才能適當地繃緊。

A: 你用耳朵就可以調音哦?我好佩服你。

B: 其實我沒有那麼厲害啦。不過別擔心,有一款手機軟體可以用來調音。

