A : Here’s that guitar I was telling you about. What do you think?

B : It needs a good clean and you will need to change the strings. Other than that, it seems to be OK.

A : I’ll go and buy some strings now. Do I need to get a particular type?

B : It’s a classical guitar, so buy nylon strings. Steel strings will cause the fretboard to warp.

A : 這就是我之前跟你說的那把舊吉他。你覺得看起來怎麼樣?

B : 它需要好好清潔一下,然後你要換一組弦。除此之外看起來還可以。

A : 那我現在就去買幾包弦,我需要買哪一種特別的款式嗎?

B : 這把是古典吉他,所以買尼龍弦吧,鋼弦會讓指板彎曲變形。

English 英文:

Chinese 中文: