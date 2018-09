A: How are the running shoes now?

B: They’re perfect. I went a bit overboard last night, though, and ran for three hours in the hills.

A: You’ll be dropping kilos in no time.

B: Yes, but my leg muscles are really stiff today. I can hardly walk, let alone run.

A: 慢跑鞋穿得怎麼樣啊?

B: 真的太完美了。不過我昨天有點太投入了,在山上跑了三個小時。

A: 你這樣馬上就會開始減輕體重的。

B: 是啊,可是我的雙腿肌肉今天好僵硬,連走路都很困難,更不用說跑步了。

English 英文:

Chinese 中文: