A: OK, I think I will buy this pair. They look good and fit snugly, but not too tight.

B: Would you like to walk around the store a few times to check they are comfortable?

A: Yeah, I like these shoes. And the cushioning is great: it’s like I’m walking on air.

B: Happy running. We have a 7-day return policy if you have any problems.

A: 好的。我想我應該會挑這雙鞋。外觀好看,貼身舒適,又不會太緊。

B: 您要不要穿著這雙在店裡走一下,確定穿起來舒不舒服。

A: 好,我真的很喜歡這雙鞋。而且避震設計很棒,感覺像在空中走路。

B: 那祝您跑步愉快。如果您有任何不適,我們在七天內可以接受退貨。

English 英文:

Chinese 中文: