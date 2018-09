A: I need to lose some weight. I’ve decided to take up running. I’ll buy some shoes this morning.

B: Go after work. Your feet swell over the course of the day. A snug fit is essential.

A: I’d never even thought of that. Good tip. If the shoes are too tight, I’ll get blisters.

B: And choose for comfort, not for fashion.

A: 我需要開始減重了。我決定養成跑步的習慣,今天早上就去買雙運動鞋吧。

B: 下班再去買吧。一整天下來,你的腳會有點水腫,所以合腳一點是必要的。

A: 我從來沒想到這件事耶,真是好建議。如果鞋子太緊,我腳會起水泡。

B: 而且選鞋子要選舒適為主,不要盲從流行。

