A: The flood has caused devastation along this whole street.

B: When it rains heavily, the rainwater comes down from the ridge on the other side of the park.

A: Don’t you think it’s time you moved somewhere less vulnerable?

B: We own the house. Try finding a buyer when the area is known to flood.

A: 這場淹水已經對這一整條街造成破壞了。

B: 下大雨時,雨水都會從公園另一頭的山脊上沖下來。

A: 你不覺得該是時候搬到比較不容易受災的地方了嗎?

B: 我們是房子的所有人耶。你找找看會不會有買家願意在容易淹水的地方買房。

English 英文:

Chinese 中文: