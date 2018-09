A: Finally, we got all the floodwater mopped up.

B: Yes, but it’s going to take ages for the floor to dry out.

A: I’m afraid a lot of the furniture will be water-damaged.

B: I know. And I think you’ll have to throw some of those rugs out. They’re ruined.

A: 我們終於把全部的淹水都拖完了。

B: 是啊,不過地板還要等好久才會乾。

A: 我擔心很多家具會被水泡壞。

B: 我知道。而且我覺得你必須要把那些地毯丟掉,它們已經毀了。

English 英文:

Chinese 中文: