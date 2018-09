A: Wow. Your apartment looks like a lake.

B: I’ve been mopping for an hour, and there seems to be as much water as when I started.

A: Well, many hands make light work. Let’s get stuck in.

B: You’re a real life-saver.

A: 哇,你的公寓看起來就像一座湖耶。

B: 我已經拖了一個小時的地,可是水看起來跟我開始拖的時候一樣多。

A: 嗯,團結力量大。讓我們開始吧。

B: 你真的救了我一命。

