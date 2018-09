A: My worst fears were founded. The area flooded. Water is gushing into my apartment as I speak.

B: I told you, you should have put out the sandbags.

A: How do I know when the water level is going to stop rising?

B: Give me a shout if you need any help.

A: 我最害怕的事情發生了。我住的地方真的被水淹了。就在我們講話的同時,水一直湧進公寓裡。

B: 我早就告訴你應該要先把沙包堆起來。

A: 我要怎麼知道水位什麼時候才會停止上升啊?

B: 如果你需要幫忙,記得趕快跟我說。

English 英文:

Chinese 中文: