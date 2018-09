A: The new landlord says we can move in next month. We need to give our landlord a month’s notice, anyway.

B: How much is the deposit?

A: The usual two months. We’ll hand it over when we sign the contract next week.

B: Right. We need to start thinking about packing our things.

A: 新房東說,我們下個月就可以搬進去。不過,我們還是要提前一個月告知舊房東就是了。

B: 押金多少錢呀?

A: 就照一般行情,兩個月的租金。我們下星期簽約時就交給新房東。

B: 好。那我們要開始準備打包了。

English 英文:

Chinese 中文: