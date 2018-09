A: Torrential rain forecast for this afternoon. Shall we cancel?

B: You can’t always believe the forecast. Let’s play it by ear.

A: OK, but if we’re caught in the shower I’m coming back home.

B: Don’t be such a stick in the mud. Take your Wellingtons.

A: 今天下午有豪雨警報,我們要取消行程嗎?

B: 你不能每次都相信預報,我們見機行事吧!

A: 好哦,但如果被大雨困住的話,我就要回家了。

B: 不要那麼掃興好不好。穿上雨鞋就出門吧。

English 英文:

Chinese 中文: